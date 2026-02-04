Snoop Dog tedoforo a sorpresa | le immagini del rapper che sfila con la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Gallarate – VIDEO

A Gallarate, il rapper Snoop Dogg ha fatto una sorpresa durante la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Lo si è visto camminare per strada con la torcia in mano, attirando gli sguardi dei passanti. La scena ha lasciato tutti sorpresi, considerando che non capita spesso di vedere una star del genere in un evento così ufficiale. Le immagini del momento stanno facendo il giro dei social, mentre i presenti raccontano di aver scattato foto e video di Snoop Dogg in versione tedoforo.

A Gallarate non succede spesso di vedere una leggenda dell'hip hop fermarsi sotto il municipio con la torcia olimpica in mano. E invece è successo. A sorpresa, nella mattinata di oggi, Snoop Dogg è comparso in piazza Libertà come tedoforo del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, trasformando una tappa di provincia in un evento subito di tendenza sul web e sui social. A raccontarlo sono i giornali locali e i cronisti inviati sul posto, che non nascondono l'emozione e la sorpresa delle persone presenti sotto una pioggia battente. Nonostante le indiscrezioni circolassero da giorni, la conferma è arrivata solo quando il rapper californiano è spuntato tra i tedofori ufficiali, con addosso l'uniforme bianca e fucsia dei Giochi.

