Snoop Dog ha corso ieri a Gallarate come portatore della Fiamma Olimpica. La star dell’hip hop ha sfilato tra la neve, accolto da tanti fan che lo hanno seguito lungo il percorso. È stata una giornata speciale, con il rapper che ha portato il suo entusiasmo alla vigilia dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Snoop Dog, la star dell’hip hop mondiale porta la Fiamma Olimpica nella tappa di Gallarate per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Vari rumor già avevano preannunciato la sua presenza Il 4 febbraio 2026 resterà un giorno memorabile per Gallarate, in provincia di Varese. Nel tradizionale corteo che anticipa le Olimpiadi invernali di Cortina, arriva un ospite atteso e desiderato: la star californiana Snoop Dog tedoforo della Fiamma Olimpica. L’evento non è passato di certo inosservato, sul web spopolano immagini e video del rapper che porta con stile il fuoco olimpico. Ad accompagnarlo, migliaia di persone e fan locali emozionati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Snoop Dog tedoforo a Gallarate, la sfilata tra la neve e i fan

Snoop Dog è arrivato a sorpresa a Gallarate come portatore della fiaccola olimpica.

A Gallarate, il rapper Snoop Dogg ha fatto una sorpresa durante la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

