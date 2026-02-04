Coldiretti Campania e NutriHub presentano il distributore amico a chilometro zero al Fruit Logistica di Berlino

A Berlino, Coldiretti Campania e NutriHub hanno annunciato il lancio di un distributore automatico di snack salutari a chilometro zero. La presentazione avverrà giovedì 5 febbraio 2026 al Fruit Logistica, la grande fiera del settore ortofrutticolo. Il progetto punta a offrire prodotti locali e sani, facilitando il consumo consapevole e sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti NutriHub è un progetto innovativo che punta a promuovere snack salutari e a chilometro zero attraverso un distributore automatico, sarà presentato giovedì 5 febbraio 2026 al Fruit Logistica di Berlino. L’evento, che si tiene dal 4 al 6 febbraio 2026, è uno degli appuntamenti più importanti per l’industria ortofrutticola a livello mondiale. L’idea di NutriHub è quella di promuovere, con l’aiuto della Coldiretti Campania, snack a chilometro zero, selezionati con l’aiuto di Campagna Amica. Prodotti da proporre attraverso un distributore automatico come alternativa a quelli ultra processati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania e NutriHub presentano il distributore amico a chilometro zero, al Fruit Logistica di Berlino Approfondimenti su Coldiretti Campania Fruit Logistica Berlino: provincia di Latina in prima linea La provincia di Latina si prepara a essere protagonista a Fruit Logistica, la più grande fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo. Fruit Logistica 2026, porto di Livorno protagonista: il modello cold chain sotto i riflettori di Berlino Il porto di Livorno si presenta compatto a Berlino per la fiera Fruit Logistica 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Coldiretti Campania Legge sulla Montagna, Coldiretti Campania: bene l’assessore all’Agricoltura Serluca in difesa dei territori fragiliLa Coldiretti Campania plaude l’intervento dell’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca intervenuta sul decreto attuativo della legge nazionale sulla Montagna che rischi ... corriereirpinia.it Coldiretti Campania soddisfatta: dal decreto flussi in arrivo 6.217 lavoratori agricoliLa Coldiretti Campania ha raggiunto un risultato importante: attribuite dal Ministero del Lavoro 6.217 quote del flusso di lavoratori in ingresso per le aziende agricole del territorio. Un traguardo ... ilmattino.it Coldiretti Campania. . Quante cose accadono in un anno In Casa Coldiretti veramente tante... impossibile ricordarle tutte... noi ci abbiamo provato ed ecco, mese dopo mese, alcune delle battaglie e delle iniziative che hanno visto protagonisti i nostri soci... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.