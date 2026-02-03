Fruit Logistica Berlino | provincia di Latina in prima linea

La provincia di Latina si prepara a essere protagonista a Fruit Logistica, la più grande fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo. Dal 4 al 6 febbraio, Confagricoltura, Mof e il Consorzio agroalimentare pontino saranno in prima linea a Berlino, pronti a mostrare i loro prodotti e le novità del territorio. La presenza di queste realtà conferma la crescita e l’interesse verso l’agroalimentare pontino sulla scena internazionale.

Confagricoltura, Mof e Consorzio agroalimentare pontino saranno presenti a Fruit Logistica, la principale fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo, in programma dal 4 al 6 febbraio al quartiere fieristico di Messe a Berlino. Fruit Logistica rappresenta il più importante punto di incontro.

