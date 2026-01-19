Addio allo smog a Monza e Brianza | da domani via ai divieti
Da domani, a Monza e nella Brianza, vengono revocati i divieti anti inquinamento. Secondo una nota ufficiale di Regione Lombardia, i dati rilevati da ARPA Lombardia domenica 18 gennaio confermano il rispetto dei limiti giornalieri di PM10 nelle province interessate. Questa decisione riflette i miglioramenti delle condizioni ambientali e permette una maggiore libertà di circolazione, mantenendo comunque l’attenzione sulla qualità dell’aria.
Da domani stop ai divieti anti inquinamento a Monza e in Brianza. Da quanto riferisce Regione Lombardia in una nota ufficiale “I dati registrati ieri, domenica 18 gennaio, da ARPA Lombardia hanno certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Troppo smog a Monza e in Brianza, via alle misure antinquinamento: tutti i divieti
Leggi anche: Troppo smog a Monza e in Brianza, oggi scattano le misure antinquinamento: tutti i divieti
Addio allo smog a Monza e Brianza: da domani via ai divieti - Da quanto riferisce Regione Lombardia in una nota ufficiale “I dati registrati ieri, domenica 18 gennaio, da ARPA Lombardia hanno ... monzatoday.it
Sospiro Beauty. Danny & The Dreamers · Eternal Love. SKIN RESET DI GENNAIO Mousse de Fleurs (Addio viso spento) Exfoliant Graines et Fleurs (Pelle nuova, 0 irritazioni) Pluie de Fleurs (Scudo anti-smog) - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.