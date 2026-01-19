Addio allo smog a Monza e Brianza | da domani via ai divieti

Da domani, a Monza e nella Brianza, vengono revocati i divieti anti inquinamento. Secondo una nota ufficiale di Regione Lombardia, i dati rilevati da ARPA Lombardia domenica 18 gennaio confermano il rispetto dei limiti giornalieri di PM10 nelle province interessate. Questa decisione riflette i miglioramenti delle condizioni ambientali e permette una maggiore libertà di circolazione, mantenendo comunque l’attenzione sulla qualità dell’aria.

Da domani stop ai divieti anti inquinamento a Monza e in Brianza. Da quanto riferisce Regione Lombardia in una nota ufficiale “I dati registrati ieri, domenica 18 gennaio, da ARPA Lombardia hanno certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

