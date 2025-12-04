Troppo smog a Monza e in Brianza via alle misure antinquinamento | tutti i divieti
Ennesimo sforamento - stavolta per il secondo giorno consecutivo - per la concentrazione da polveri sottili in provincia di Monza. Come registrato dai rilevatori di Arpa Lombardia, nella giornata di mercoledì, 3 novembre, la media provinciale riferita al Pm10 è stata superiore alla soglia di 50. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
: Il pH della tua pelle è il vero "regista" della sua salute e bellezza. Ma lo sapevi che stress, smog e detergenti sbagliati possono renderlo troppo alcalino, p - facebook.com Vai su Facebook
Troppo smog a Monza e in Brianza, via alle misure antinquinamento: tutti i divieti - Previsti cali di temperature nelle case e blocchi alla circolazione per alcuni tipi di auto ... Scrive monzatoday.it
Da domani misure antismog attive a Monza, Milano, Lodi e Cremona - smog temporanee di primi livello nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Cremona. Riporta rainews.it