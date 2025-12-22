Addio a Katina l'orca nata libera e morta dopo quasi 50 anni vissuti in una piccola vasca di cemento

La scomparsa di Katina, un’orca che ha trascorso quasi cinque decenni in cattività, segna la fine di un’epoca per il mondo degli spettacoli acquatici. Nata libera in mare, ha trascorso gran parte della sua vita in una vasca di cemento, suscitando riflessioni sul rapporto tra natura e intrattenimento. La sua morte pone ancora una volta l’attenzione sul benessere degli animali in cattività.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.