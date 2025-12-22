Addio a Katina l'orca nata libera e morta dopo quasi 50 anni vissuti in una piccola vasca di cemento
La scomparsa di Katina, un’orca che ha trascorso quasi cinque decenni in cattività, segna la fine di un’epoca per il mondo degli spettacoli acquatici. Nata libera in mare, ha trascorso gran parte della sua vita in una vasca di cemento, suscitando riflessioni sul rapporto tra natura e intrattenimento. La sua morte pone ancora una volta l’attenzione sul benessere degli animali in cattività.
Katina, un’orca catturata in mare nel 1978, è morta al SeaWorld di Orlando dopo quasi 50 anni di cattività. Una vita intera chiusa in una piccola vasca che riaccende il dibattito sempre più attuale sui delfinari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Era solo, viveva in una vasca troppo piccola, con acqua bassa e sporca: è morto per arresto cardiocircolatorio Kshamenk, orca maschio da 33 anni in cattività
