Pirateria tv smantellata rete mondiale di streaming | centomila utenti al buio due indagati a Palermo

Questa mattina a Palermo la polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale. Sono stati colpiti centomila utenti italiani che utilizzavano abbonamenti pirata. Due persone sono finite sotto inchiesta: sono accusate di aver gestito e diffuso contenuti senza autorizzazione. L’operazione ha portato alla chiusura di diversi server e ha messo al buio molti spettatori che si affidavano a queste piattaforme illegali.

Schermi neri per oltre centomila utenti italiani che usufruivano di abbonamenti illeciti a piattaforme televisive a pagamento. La polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione coordinata dalla Procura distrettuale di Catania che ha smantellato una rete transnazionale dedicata alla pirateria audiovisiva. L'inchiesta, denominata "Switch Off", vede trentuno soggetti iscritti nel registro degli indagati, nello specifico ventinove persone fisiche e due società. Il provvedimento tocca da vicino anche l'Isola: tra i coinvolti figurano due residenti a Palermo, due a Catania e uno a Messina.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Pirateria TV Pirateria tv, smantellata rete mondiale di streaming: centomila utenti al buio, due indagati a Catania La polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale, lasciando al buio oltre centomila utenti in Italia. Smantellata rete di truffe agli anziani: indagati anche nel salernitano I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno smantellato una rete di truffe agli anziani, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone residenti tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pirateria TV Argomenti discussi: Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva; Catania, operazione Switch off, smantellata organizzazione dedita alla pirateria audiovisiva; Colpo ai pirati dello streaming illegale; Smantellata organizzazione transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva:. Smantellata organizzazione transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva:Una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva e il cybercrime è stata condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura ... sicilianews24.it Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisivaSWITCH OFF - OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO IL CYBERCRIME. Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, e condotta, in Italia ed in Europa, con ... rainews.it Pirateria streaming, colpo grosso da Catania: smantellata rete da milioni di euro. E arrivano anche le sanzioni per gli utenti finali facebook

