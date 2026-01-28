Pirateria tv smantellata rete mondiale di streaming | centomila utenti al buio due indagati a Catania

La polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale, lasciando al buio oltre centomila utenti in Italia. Due persone sono state finite sotto indagine a Catania, mentre gli schermi di moltissimi abbonati si sono spenti all’improvviso. La operazione ha colpito un sistema di pirateria che distribuiva contenuti senza autorizzazione, creando un danno economico e rischi per gli utenti.

Schermi neri per oltre centomila utenti italiani che usufruivano di abbonamenti illeciti a piattaforme televisive a pagamento. La polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione coordinata dalla Procura distrettuale di Catania che ha smantellato una rete transnazionale dedicata alla pirateria audiovisiva. L'inchiesta, denominata "Switch Off", vede trentuno soggetti iscritti nel registro degli indagati, nello specifico ventinove persone fisiche e due società. Il provvedimento tocca da vicino anche l'Isola: tra i coinvolti figurano due residenti a Catania, due a Palermo e uno a Messina.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Pirateria Smantellata rete di truffe agli anziani: indagati anche nel salernitano I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno smantellato una rete di truffe agli anziani, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone residenti tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. Operazione “L’angolo”: smantellata una rete di spaccio a Catania, 31 arresti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catania Pirateria Argomenti discussi: Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva; Catania, operazione Switch off, smantellata organizzazione dedita alla pirateria audiovisiva; Colpo ai pirati dello streaming illegale; Smantellata organizzazione transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva:. Smantellata organizzazione transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva:Una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva e il cybercrime è stata condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura ... sicilianews24.it Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisivaSWITCH OFF - OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO IL CYBERCRIME. Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, e condotta, in Italia ed in Europa, con ... rainews.it “SWITCH OFF”, MAXI OPERAZIONE CONTRO IL CYBERCRIME: SMANTELLATA RETE INTERNAZIONALE DELLO STREAMING ILLEGALE CATANIA – Vasta operazione della Polizia di Stato contro la pirateria audiovisiva e il cybercrime. L’operazione, deno facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.