Slittino | l’Austria guida le prove cronometrate a Cortina Fischnaller e Felderer in piena zona podio virtuale

Dopo un ritardo causato dalla neve, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per lo slittino sono partite con la prima prova cronometrata sulla pista Eugenio Monti. Austria e Italia si contendono il podio virtuale, con Fischnaller e Felderer già in buona posizione.

Iniziate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per lo slittino. Sulla pista Eugenio Monti dopo qualche minuto di ritardo dovuto alla fitta nevicata che si sta abbattendo sulle montagne ampezzane è andata in scena la prima prova cronometrata. Guida la classifica l'Austria: il miglior crono è di Jonas Mueller con il tempo di 53.345. Subito dietro, staccato di soli 63 millesimi, il connazionale Wolfgang Kindl. Terzo e virtualmente in zona medaglie Dominik Fischnaller: l'azzurro è lontano 98 millesimi. Poi, attaccato, l'altro azzurro, Leon Felderer, a testimoniare un ottimo rapporto dei materiali italiani con il budello di casa.

