Slittino | primo podio in carriera per Leon Felderer! A Park City vince Jonas Mueller

Leon Felderer conquista il suo primo podio in carriera nello slittino, mentre Jonas Mueller trionfa a Park City, regalando all’Italia una vittoria da sogno. Dopo soli due eventi, la stagione si conferma ricca di emozioni e successi, con risultati sorprendenti rispetto alla scorsa annata.

Italia da sogno in quel di Park City. La scorsa stagione erano arrivati tre podi in tutta la Coppa del Mondo di slittino artificiale, qui siamo alla seconda tappa e siamo già a quota due. Dopo NaglerMalleier nel doppio arriva la prima top-3 della carriera anche per Leon Felderer che dà spettacolo sul ghiaccio americano. Weekend particolare per i singoli sul budello che ha ospitato le Olimpiadi del 2022: le due run infatti sono state divise da 24 ore e non consecutive come di solito. Felderer è riuscito a gestire la tensione (era terzo dopo la prima discesa) e si è confermato sul podio. Inarrivabili i primi due: a vincere è Jonas Mueller che vola in vetta alla classifica di Coppa battendo di 257 millesimi il tedesco Max Langenhan. Oasport.it

