Slittino Fischnaller podio virtuale a Milano Cortina | bene Felderer

Questa mattina a Milano sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali con lo slittino, e gli atleti italiani sperano di fare bene. Fischnaller è riuscito a salire sul podio virtuale, mentre Felderer ha mostrato ottimi segnali. L’attesa è finita, ora si aspetta di vedere se potranno confermarsi anche nelle prossime gare.

Partono le Olimpiadi di Milano Cortina per quanto riguarda lo slittino e potrebbero riservare grandi soddisfazioni per l'Italia: come sono andati Fischnaller e Felderer L'attesa è finita. Le Olimpiadi invernali 2026 hanno preso il via e lo slittino è una delle prime competizioni che andrà in scena in Italia. Oggi c'è stata la prima prova cronometrata sulla pista Eugenio Monti, anche se non all'orario previsto. Infatti, la grande nevicata di oggi non ha permesso il regolare svolgimento per tempo, ma c'è stato un po' di ritardo proprio a causa delle condizioni metereologiche. Alla fine a sorridere è l'Austria, almeno per il momento.

