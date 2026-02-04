Sindaco Di Pillo replica al buco della stanza dei tossicodipendenti | L’importante è che non si faccia più

Il sindaco Di Pillo reagisce alle segnalazioni sulla presenza di un nuovo spazio di consumo di droga in via Lago di Borgiano. “L’importante è che non si faccia più,” dice, senza entrare troppo nel dettaglio. La scoperta ha allarmato i residenti, che si sono rivolti alle forze dell’ordine. La zona, fino a poco tempo fa tranquilla, ora sembra essere sotto gli occhi di tutti per questo problema che si ripresenta. La polizia ha già avviato le verifiche del caso, mentre l’amministrazione promette di intervenire per mettere fine a questa situazione

**Le stanze del buco a Pescara: il sindaco Di Pillo denuncia un nuovo luogo di consumo di stupefacenti in via Lago di Borgiano** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Pescara, nel cuore del quartiere residenziale di via Lago di Borgiano, un nuovo "buco" si apre a vista. È un luogo in cui si consumano stupefacenti, dove il degrado e la mancanza di igiene diventano simboli di una crisi urbana in atto. Questa volta, non è solo un singolo appartamento o un vano in disuso, bensì un intero piano dell'edificio che ospita, all'interno di un ambiente disordinato, una stanza dove si consuma droga. La denuncia è arrivata da Massimiliano Di Pillo, consigliere e capogruppo di "Pettinari sindaco", insieme a Domenico Pettinari, sindaco del paese.

