DI Pillo Pettinari sindaco | Al museo Vittoria Colonna degrado e vagabondi che occupano la struttura

Il museo Vittoria Colonna di Pescara si trova in condizioni di degrado, con accessi abusivi e presenza di vagabondi all’interno. A evidenziarlo è il consigliere comunale e capogruppo di Pettinari sindaco, Massimiliano Di Pillo, che sottolinea come la mancanza di spazi culturali adeguati contribuisca a questa situazione di abbandono. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Il capogruppo di Pettinari sindaco Massimiliano Di Pillo denuncia lo stato di degrado del museo Vittoria Colonna parlando anche di accessi abusivi da parte di senzatetto Degrado e accessi abusivi di vagabondi all'interno del museo Vittoria Colonna di Pescara. A denunciare la situazione di abbandono è il consigliere comunale e capogruppo di Pettinari sindaco Massimiliano Di Pillo, aggiungendo che la città non dispone di spazi e strutture dedicate alla cultura. Molti addetti ai lavori ma soprattutto i cittadini pescaresi, si domandano: a che punto sono questi lavori di ristrutturazione e riqualificazione? Soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dall’assessora competente e dal primo cittadino ottobre del 2025, in cui si chiedeva di avere pazienza in attesa della realizzazione di un grande progetto di riqualificazione non solo del museo ma anche di tutta l’area antistante, lato nord, ove insiste un’area verde.🔗 Leggi su Ilpescara.it

