Monitoraggio sismico a Montefredane Aquino | La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta

Dopo le recenti scosse di terremoto del 9 dicembre, Montefredane ha accolto un nuovo sopralluogo dei tecnici dell’INGV. L’obiettivo è monitorare attentamente la situazione sismica e garantire la sicurezza dei cittadini, rafforzando le misure di prevenzione e vigilanza in un contesto di crescente attenzione alle condizioni del territorio.

Terremoto a Montefredane, il sindaco Aquino: “Naturale la preoccupazione, ma il monitoraggio è costante” - “Era trascorso appena un minuto dalla mezzanotte quando la terra è tornata a tremare con una scossa di magnitudo 3. irpinianews.it

LabTv. . Nuova scossa di terremoto a Montefredane, quando era trascorso appena un minuto dopo la mezzanotte. Torna la paura nel paesino irpino dopo lo sciame sismico di fine ottobre. Il sindaco Ciro Aquino chiude la scuola in via precauzionale e resta in - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.