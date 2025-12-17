Monitoraggio sismico a Montefredane Aquino | La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta
Dopo le recenti scosse di terremoto del 9 dicembre, Montefredane ha accolto un nuovo sopralluogo dei tecnici dell’INGV. L’obiettivo è monitorare attentamente la situazione sismica e garantire la sicurezza dei cittadini, rafforzando le misure di prevenzione e vigilanza in un contesto di crescente attenzione alle condizioni del territorio.
A seguito delle nuove scosse di terremoto registrate in data 9 dicembre, questa mattina a Montefredane si è svolto un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici dell'INGV. Nel corso dell'attività è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare, strumento fondamentale per il.
Il sindaco di Montefredane dopo le scosse di terremoto in paese
