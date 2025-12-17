Monitoraggio sismico a Montefredane Aquino | La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta

Dopo le recenti scosse di terremoto del 9 dicembre, Montefredane ha accolto un nuovo sopralluogo dei tecnici dell’INGV. L’obiettivo è monitorare attentamente la situazione sismica e garantire la sicurezza dei cittadini, rafforzando le misure di prevenzione e vigilanza in un contesto di crescente attenzione alle condizioni del territorio.

A seguito delle nuove scosse di terremoto registrate in data 9 dicembre, questa mattina a Montefredane si è svolto un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici dell’INGV. Nel corso dell’attività è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare, strumento fondamentale per il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il sindaco di Montefredane dopo le scosse di terremoto in paese

Video Il sindaco di Montefredane dopo le scosse di terremoto in paese

monitoraggio sismico montefredane aquinoTerremoto, il sindaco di Montefredane :”Solo 40 giorni fa uno sciame sismico. La scossa ha turbato tutti” - 0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte a Montefredane. corriereirpinia.it

monitoraggio sismico montefredane aquinoTerremoto a Montefredane, il sindaco Aquino: “Naturale la preoccupazione, ma il monitoraggio è costante” - “Era trascorso appena un minuto dalla mezzanotte quando la terra è tornata a tremare con una scossa di magnitudo 3. irpinianews.it

