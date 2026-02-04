SIM fittizie e migliaia di passaporti scannerizzati | maxi sequestro dei Carabinieri

I Carabinieri di Avellino hanno messo le mani su un grosso giro di passaporti finti e documenti scannerizzati. Durante un’operazione, hanno perquisito un negozio a Napoli e sequestrato migliaia di passaporti falsi, oltre a diversi documenti digitali. L’indagine si concentra su un cinquantenne del Bangladesh, che gestisce un’attività di telefonia. Ora rischia di finire nei guai per ricettazione e frode.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di un cinquantenne originario del Bangladesh e residente a Napoli, esercente attività commerciale nel settore della telefonia mobile, indagato per il reato di ricettazione. Il provvedimento scaturisce dal prosieguo delle indagini condotte dai Carabinieri di Avellino, in relazione ai fatti che qualche mese fa avevano consentito di individuare un canale illecito di vendita online di carte SIM intestate fittiziamente a soggetti inesistenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SIM fittizie e migliaia di passaporti scannerizzati: maxi sequestro dei Carabinieri Approfondimenti su Avellino Napoli Napoli, maxi sequestro di SIM: 3500 schede intestate fittiziamente La polizia di Napoli ha sequestrato 3. Napoli, maxi sequestro di 3500 SIM: 192 schede intestate fittiziamente A Napoli, la polizia ha sequestrato 3. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Avellino Napoli Sim fantasma e migliaia di passaporti scannerizzati: indagato commerciante di telefoniaSim fantasma e migliaia di passaporti scannerizzati: indagato commerciante di telefonia. Operazione dei carabinieri di Avellino a Napoli ... ilgiornalelocale.it Maxi sequestro di SIM con intestazioni fittizie: nuova operazione dei Carabinieri di AvellinoI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestr ... irpinianews.it Quattro misure cautelari per autoriciclaggio a Latina per opera dei carabinieri L’indagine: un flusso di denaro illecito reinvestito nell’economia locale Leggi per i particolari, su https://latorreoggi.it/quattro-misure-cautelari-per-autoriciclaggio-e-intestazioni-fittizie/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.