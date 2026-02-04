Napoli maxi sequestro di 3500 SIM | 192 schede intestate fittiziamente

A Napoli, la polizia ha sequestrato 3.500 SIM telefoniche usate per attività fraudolente. Gli agenti hanno anche trovato migliaia di passaporti scannerizzati e una somma di denaro contante. L’indagine ha portato alla scoperta di un presunto fornitore all’ingrosso di schede fasulle, che avrebbe intestato le SIM a persone fittizie. Si tratta di un colpo importante contro le frodi online e le truffe telefoniche.

Scoperto presunto fornitore all'ingrosso di schede telefoniche fraudolente: sequestrate 3.500 SIM, migliaia di passaporti scannerizzati e contanti. Nuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino contro il commercio illecito di schede telefoniche intestate fittiziamente. Con il supporto dei reparti territorialmente competenti, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Avellino nei confronti di un 50enne originario del Bangladesh, residente a Napoli e titolare di un esercizio commerciale nel settore della telefonia mobile. L'uomo è indagato per ricettazione.

