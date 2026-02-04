Napoli maxi sequestro di SIM | 3500 schede intestate fittiziamente

La polizia di Napoli ha sequestrato 3.500 schede SIM intestate a nome fittizio. La scoperta è arrivata durante un’operazione contro il traffico di schede telefoniche false. Gli agenti hanno anche trovato migliaia di passaporti scannerizzati e una grande quantità di contanti. Il presunto fornitore all’ingrosso di schede fraudolente è stato individuato e fermato. L’indagine prosegue per chiarire il ruolo di altre persone coinvolte.

Scoperto presunto fornitore all'ingrosso di schede telefoniche fraudolente: sequestrate 3.500 SIM, migliaia di passaporti scannerizzati e contanti. Nuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino contro il commercio illecito di schede telefoniche intestate fittiziamente. Con il supporto dei reparti territorialmente competenti, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Avellino nei confronti di un 50enne originario del Bangladesh, residente a Napoli e titolare di un esercizio commerciale nel settore della telefonia mobile. L'uomo è indagato per ricettazione.

