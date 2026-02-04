Sicurezza | scudo penale per tutti i cittadini il fermo preventivo è un accompagnamentoCorrezioni del Colle sui punti più spinosi?

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri le nuove regole sullo scudo penale per le forze dell’ordine. Le modifiche puntano a chiarire che il fermo preventivo non sarà più considerato un’azione punitiva, ma un semplice accompagnamento. Si tratta di un passo per rassicurare gli agenti e definire meglio i limiti delle loro azioni, rispondendo alle critiche e ai dubbi sollevati sui punti più delicati.

Ecco l'ultima bozza del pacchetto Sicurezza atteso domani in Consiglio dei ministri. I testi, che il Corriere è in grado di anticipare, confermano la presenza nel decreto legge del «fermo preventivo». Che tecnicamente sarà un accompagnamento. E cioè la possibilità per le forze di polizia di trattenere per un massimo di 12 ore senza necessità di convalida del magistrato, ma con sola comunicazione persone con precedenti specifici in vista di manifestazioni. Ci sarà sempre nel dl la stretta sulle armi bianche. E cioè il divieto di vendita di coltelli e armi atte a offendere ai minori di 18 anni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 12. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sicurezza: scudo penale per tutti i cittadini, il fermo preventivo è un «accompagnamento»Correzioni del Colle sui punti più «spinosi»?

Approfondimenti su Sicurezza Scudo

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

Roma si prepara a riprendere il ritmo normale dopo le tensioni degli ultimi giorni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicurezza Scudo

Argomenti discussi: Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Vertice sulla sicurezza: subito lo scudo penale per gli agenti e la stretta sui coltelli ai minori. Appello di Meloni all'opposizione: votiamo insieme.

Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di poliziaUno scudo penale allargato, e non solo per gli agenti di polizia, come si pensava all’inizio. In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì pomeriggio, prendono forma le misure di sicurezza in ... ilsole24ore.com

Sicurezza, scudo penale esteso e «accertamento» (non fermo) di 12 ore. Le correzioni del ColleL’esame è stato severo. Sergio Mattarella ha inforcato gli occhiali martedì e per un giorno intero ha letteralmente studiato il «tomo» del pacchetto sicurezza. roma.corriere.it

Sul decreto sicurezza i rilievi del Colle su due misure in particolare: il fermo preventivo di sospetti prima dei cortei e il cosiddetto scudo x.com

Il professore de La Sapienza sul prossimo decreto sicurezza. Sul tavolo fermo preventivo, Daspo potenziati e scudo penale: "Una misura che rischia di compromettere la libertà di riunione" facebook