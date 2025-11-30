Reintrodurre la leva militare in Europa l' Italia ci sta pensando | una narrazione costruita per coprire fallimenti politici e l’ennesima generazione sacrificata

30 nov 2025

La reintroduzione della leva in mezza Europa, i test di idoneità fisica in Polonia, le raccomandazioni per i kit di sopravvivenza: tutto contribuisce a un clima di mobilitazione che assomiglia più a propaganda che a una reale strategia di sicurezza. A cosa serve davvero questa mobilitazione psicolog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

