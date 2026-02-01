Sicurezza il Pri | Chiediamo al governo leggi che garantiscano la certezza della pena

Il Pri chiede al governo di approvare leggi che assicurino la certezza della pena. Dopo l’arresto di un 24enne già noto alle forze dell’ordine per furti e ricettazione, il partito ha ringraziato i carabinieri per il loro lavoro. Il partito ha anche espresso piena soddisfazione per l’efficacia dimostrata dalle forze dell’ordine in questa operazione.

Così il Pri: "Troppo spesso le forze dell’ordine sono impegnate con ladri e delinquenti catturati ma puntualmente rilasciati e liberi di continuare a delinquere impunemente" “E intanto che i gruppi consiliari, in gran parte gli stessi che risolverebbero i problemi della sicurezza con le dimissioni dell’assessore repubblicano, alzano i toni in consiglio comunale per contendersi sul nulla i consensi degli elettori, noi chiediamo più semplicemente di stare con i piedi per terra e di chiedere con forza al governo leggi che garantiscano la certezza della pena - concludono dal Pri -. Troppo spesso le forze dell’ordine sono impegnate con ladri e delinquenti catturati ma puntualmente rilasciati e liberi di continuare a delinquere impunemente”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

