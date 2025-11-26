Milena Gabanelli ha scritto sul Corriere della Sera un lungo articolo per spiegare che cos’è propaganda e cosa realtà a proposito di criminalità e sicurezza. L’ex conduttrice di Report nel suo Dataroom ha passato in rassegna le dichiarazioni di Giorgia Meloni, a proposito di nuovi agenti e di inasprimento delle pene per contenere l’aumento dei reati. Il succo del discorso è più o meno il seguente: anche se il governo ha assunto 37 mila poliziotti e carabinieri e altri 31 mila verranno assunti l’anno prossimo, l’organico delle forze dell’ordine continuerà a essere in deficit di 30 mila uomini. Quanto alle pene più severe, scrive Gabanelli, che senso ha aumentarle se poi non si è in grado di applicarle? Insomma, secondo la giornalista la realtà dei fatti sarebbe diversa da come viene presentata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giustizia, più che agenti serve la certezza della pena