Sicurezza pubblica e lotta alla violenza domestica | il questore emette 32 misure di prevenzione

Questa mattina il questore di Lecce ha firmato 32 misure di prevenzione contro persone considerate pericolose. Le decisioni seguono recenti episodi di violenza domestica e mirano a rafforzare la sicurezza in città. Le autorità hanno agito per proteggere le vittime e prevenire nuovi incidenti.

LECCE – Sicurezza pubblica e violenza domestica: il questore emette 32 misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose. Prosegue infatti l'attività della polizia per prevenire e contrastare simili fenomeni in città e provincia. Il numero uno di viale Otranto, Giampietro.

