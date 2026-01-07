Sicurezza emesse venti misure di prevenzione | la decisione del questore

Nel dicembre scorso, il questore di Reggio Calabria ha adottato venti misure di prevenzione, tra cui provvedimenti personali e interdittivi, oltre a due sorveglianze speciali di pubblica sicurezza. Queste iniziative mirano a prevenire comportamenti a rischio e tutelare l’ordine pubblico, rafforzando le misure di sicurezza nella provincia.

Nel mese di dicembre il questore della provincia di Reggio Calabria ha emesso e proposto venti misure di prevenzione personale monitorie e interdittive e applicate due sorveglianze speciali di pubblica sicurezza a persone socialmente pericolose.Continua, dunque, l’attività della polizia, fanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

