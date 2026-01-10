Violenza domestica e pericolosità sociale | scattano gli ammonimenti del questore di Terni

Il questore di Terni, Michele Abenante, ha emesso due provvedimenti di ammonimento nei confronti di individui considerati socialmente pericolosi. Questi provvedimenti mirano a prevenire situazioni di violenza domestica e mantenere l’ordine pubblico nella comunità. La misura si inserisce nelle iniziative di controllo e tutela volte a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti nella regione.

