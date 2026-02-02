La Prefettura ha annunciato una serie di controlli più severi in bar e scuole, puntando a rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici. Verrà creata una rete di sorveglianza che funzioni come un sistema di protezione, con l’obiettivo di prevenire problemi e garantire ambienti più sicuri per cittadini e studenti. I primi interventi partono già nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto La costituzione di una rete che funzionerà come un sistema di protezione per garantire più sicurezza nei locali pubblici. Così, la Prefettura di Salerno ha inteso dare seguito alle direttive del ministero dell’interno che hanno chiesto maggiori controlli dopo i fatti di Crans Montana. Non solo controlli da parte delle forze dell’ordine e di quanti come Asl e ispettorato, commissioni di vigilanza ed altri, sono chiamati a garantire sicurezza, ma anche un coordinamento che monitorerà tutta una serie di aspetti, i materiali usati, le uscite di sicurezza e valuterà anche campagne di informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prefettura: obiettivo sicurezza, nei bar e nelle scuole

Approfondimenti su Prefettura Sicurezza

Giovedì si è svolto in prefettura a Genova un incontro tra autorità e forze dell’ordine per discutere delle recenti aggressioni sui treni e delle misure per migliorare la sicurezza.

La Prefettura di Napoli ha annunciato un rafforzamento dei controlli presso locali, bar e ristoranti, finalizzato a verificare il rispetto delle normative di sicurezza e a contrastare attività abusive.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Prefettura Sicurezza

Argomenti discussi: Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo ad Avellino; Sicurezza sul lavoro, Confartigianato aderisce al protocollo della Prefettura di Ancona - Confartigianato Ancona; Misure di sicurezza nei locali: Prefettura chiede ai comuni della provincia controlli straordinari; Sicurezza nei locali dopo la strage di Crans Montana, confronto in Prefettura: il plauso delle associazioni.

SICUREZZA NEI LOCALI, IL PREFETTO VARA IL NUOVO PIANO DI VIGILANZA INTEGRATALECCO – Rafforzare la sicurezza nei luoghi di intrattenimento attraverso controlli più coordinati e strumenti di verifica più incisivi. È l’obiettivo del nuovo piano di vigilanza integrata presentato ... lecconews.news

Crans Montana e sicurezza nei locali e negli eventi: incontro in Prefettura con i sindaci della provinciaSi è svolto oggi, presso il Salone degli Specchi della Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per l’esame congiunto della Direttiva del Ministero ... leccesette.it

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, è partito questa mattina presso lo scalo aereo di Malpensa, il dispositivo interforze di ordine pubblico predisposto dal Questore di Varese con il coordinamento della Prefettura, con l’obiettivo in qu facebook