Natale in sicurezza scatta il piano della prefettura Pattuglie in strada e nei luoghi più frequentati

Per un Natale sereno e sicuro, la prefettura di Lecce ha messo a punto un piano speciale con pattuglie in strada e nei luoghi più frequentati, garantendo tranquillità a cittadini e visitatori durante le festività. La collaborazione tra le forze dell’ordine assicura un ambiente protetto, consentendo a tutti di vivere le celebrazioni con serenità e gioia.

© Lecceprima.it - Natale in sicurezza, scatta il piano della prefettura. Pattuglie in strada e nei luoghi più frequentati LECCE - Natale e festività in piena sicurezza, vertice con le forze dell'ordine e piano approntato con il coordinamento della prefettura. Si è svolta nella mattinata di ieri la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata su indicazione del prefetto Natalino.

Obiettivo sicurezza, scatta il piano “Natale sicuro” nei luoghi più a rischio della città - Con le festività scatta il piano "Natale sicuro": i carabinieri di Verona mettono sotto controllo i luoghi più a rischio. veronaoggi.it

Esodo di Natale, scatta il piano traffico sulle strade cosentine - Riunito in Prefettura il Comitato Operativo di Viabilità: cantieri ridotti, soccorsi potenziati e controlli rafforzati ... cosenzachannel.it

Natale e fine anno, piano sicurezza della Prefettura: più controlli contro reati, abusivismo e violenza - facebook.com facebook

Il Natale di Confindustria tra #sicurezza e #sostenibilità Premiate undici eccellenze Durante la serata lanciato un progetto per gli #studenti contro gli #infortuni Luigino Pozzo, presidente #Confindustria #Udine: "Fare #impresa non è solo un'attività economica, x.com

