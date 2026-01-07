Scudo penale per gli agenti e più espulsioni cosa c'è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governo

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati. Contestualmente, sono previste maggiori garanzie e scudo penale per gli agenti impegnati sul territorio. Queste modifiche mirano a un equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti, con un focus sulla gestione dei flussi migratori e sulla protezione degli operatori di polizia.

Giro di vite su espulsioni, ricongiungimenti familiari e minori stranieri non accompagnati, assieme a più tutele per gli agenti in servizio. Sono tra le norme in arrivo nel nuovo pacchetto sicurezza allo studio del governo. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Caporalato nella moda, il Governo salva le maison con uno “scudo penale”

Leggi anche: “Scudo spaziale e riforma dell’esercito”: cosa c’è nel piano per la difesa annunciato da Crosetto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Covid. “Scudo penale non sia solo per le vaccinazioni. Sì all’obbligo vaccinale per i sanitari e, se serve, anche per la popolazione generale”. Intervista a Carlo ... - Sarebbe uno schiaffo per chi è stato esposto a ben altri rischi più concreti in un anno di emergenza”. quotidianosanita.it

Lo scudo penale per gli agenti di polizia non si può fare. Ma perché? | 689 - Una rapina finisce in uno scontro a fuoco: un poliziotto spara e uccide un criminale armato, forse evitando una strage. deejay.it

Scudo penale. Fnomceo scrive a Schillaci: “Urgente intervento per una proroga” - La lettera, a firma del presidente Fnomceo Filippo Anelli, chiede di inserire nel prossimo Decreto Milleproroghe anche il prolungamento della disposizione sullo "scudo penale", altrimenti in scadenza ... quotidianosanita.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.