Scudo penale per gli agenti e più espulsioni cosa c'è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governo

Il nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati. Contestualmente, sono previste maggiori garanzie e scudo penale per gli agenti impegnati sul territorio. Queste modifiche mirano a un equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti, con un focus sulla gestione dei flussi migratori e sulla protezione degli operatori di polizia.

