Scudo penale per gli agenti e più espulsioni cosa c'è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governo
Il nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati. Contestualmente, sono previste maggiori garanzie e scudo penale per gli agenti impegnati sul territorio. Queste modifiche mirano a un equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti, con un focus sulla gestione dei flussi migratori e sulla protezione degli operatori di polizia.
Giro di vite su espulsioni, ricongiungimenti familiari e minori stranieri non accompagnati, assieme a più tutele per gli agenti in servizio. Sono tra le norme in arrivo nel nuovo pacchetto sicurezza allo studio del governo. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caporalato nella moda, il Governo salva le maison con uno “scudo penale”
Leggi anche: “Scudo spaziale e riforma dell’esercito”: cosa c’è nel piano per la difesa annunciato da Crosetto
Covid. “Scudo penale non sia solo per le vaccinazioni. Sì all’obbligo vaccinale per i sanitari e, se serve, anche per la popolazione generale”. Intervista a Carlo ... - Sarebbe uno schiaffo per chi è stato esposto a ben altri rischi più concreti in un anno di emergenza”. quotidianosanita.it
Lo scudo penale per gli agenti di polizia non si può fare. Ma perché? | 689 - Una rapina finisce in uno scontro a fuoco: un poliziotto spara e uccide un criminale armato, forse evitando una strage. deejay.it
Scudo penale. Fnomceo scrive a Schillaci: “Urgente intervento per una proroga” - La lettera, a firma del presidente Fnomceo Filippo Anelli, chiede di inserire nel prossimo Decreto Milleproroghe anche il prolungamento della disposizione sullo "scudo penale", altrimenti in scadenza ... quotidianosanita.it
Nuova stretta autoritaria: la Lega e il governo vogliono norme ancora più restrittive sugli immigrati e preparano lo scudo penale per gli agenti. Da Avvenire del 7 gennaio 2026 - facebook.com facebook
• Responsabilità professionale dei medici: sì del presidente @anell_f alla proroga dello scudo penale ma ora una regolamentazione definitiva • Longevità e benessere fisico e mentale: dopo gli eccessi delle festività ritorno alla corretta alimentazione della diet x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.