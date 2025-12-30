Il referendum del 2026 rappresenta un momento importante per il nostro sistema giudiziario. Conte esprime preoccupazione riguardo a una riforma che, secondo lui, rischia di sottomettere i giudici alla politica. È fondamentale valutare attentamente le implicazioni di questa proposta e partecipare attivamente per difendere l’indipendenza della magistratura. La scelta di ciascuno può influenzare il futuro della giustizia nel nostro Paese.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Questo 2026 si preannuncia carico di speranza. Ci sono battaglie immediate come quella del referendum per dire no ad una riforma che è uno scempio. Vogliono separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, lo ha detto Nordio, il primato della politica in modo che chi è al governo se ne avvantaggerà e avrà i giudici sottomessi". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Conte, 'no a scempio, vogliono giudici sottomessi a politica'

Leggi anche: “Bambini nel bosco”, chiesta al Csm una pratica a tutela dei giudici: “La politica fa propaganda sul caso per il referendum”

Leggi anche: Disastro Fiorentina, Renzi: «Firenze non merita questo scempio». E i tifosi lo vogliono presidente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Confronto sulla data del referendum, Conte chiede tempo - La raccolta di firme popolari per chiedere il referendum sulla separazione delle carriere, lanciata prima di Natale da un gruppo di 15 cittadini, potrebbe frenare il governo dal decidere ora la data ... ansa.it