Referendum | Conte ' no a scempio vogliono giudici sottomessi a politica'
Il referendum del 2026 rappresenta un momento importante per il nostro sistema giudiziario. Conte esprime preoccupazione riguardo a una riforma che, secondo lui, rischia di sottomettere i giudici alla politica. È fondamentale valutare attentamente le implicazioni di questa proposta e partecipare attivamente per difendere l’indipendenza della magistratura. La scelta di ciascuno può influenzare il futuro della giustizia nel nostro Paese.
Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Questo 2026 si preannuncia carico di speranza. Ci sono battaglie immediate come quella del referendum per dire no ad una riforma che è uno scempio. Vogliono separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, lo ha detto Nordio, il primato della politica in modo che chi è al governo se ne avvantaggerà e avrà i giudici sottomessi". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: “Bambini nel bosco”, chiesta al Csm una pratica a tutela dei giudici: “La politica fa propaganda sul caso per il referendum”
Leggi anche: Disastro Fiorentina, Renzi: «Firenze non merita questo scempio». E i tifosi lo vogliono presidente
Confronto sulla data del referendum, Conte chiede tempo - La raccolta di firme popolari per chiedere il referendum sulla separazione delle carriere, lanciata prima di Natale da un gruppo di 15 cittadini, potrebbe frenare il governo dal decidere ora la data ... ansa.it
Giustizia, Conte: no alla riforma Nordio, mettiamo una firma contro la casta - (askanews) – “Dobbiamo dare un segnale contro la riforma Nordio che non serve alla giustizia ma solo a proteggere la casta dei politici e renderla ancora più intoccabile. askanews.it
Referendum: Conte, no ai tentativi di accelerare i tempi, firma contro la casta - "Al ministro Nordio è scappata in due occasioni la verità su questa legge: non serve a migliorare la giustizia, serve a far stare più riparati e tranquilli governi e politici di ogni schieramento ... quotidiano.net
Meloni ascolta Mattarella e frena sulla data del referendum. I contatti Mantovano-Conte-Schlein. Decreto Kyiv approvato Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook
