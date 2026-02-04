Il Partito Democratico punta forte sulla sicurezza in vista delle elezioni del 2027. De Pascale non fa sconti e invita il partito a fare di più, criticando l’inerzia del governo. Tra battute e confronti interni, il tema diventa centrale per la strategia dei democratici.

Tra autocritiche e affondi contro l’inerzia del governo, il Pd ha già individuato uno dei pilastri su cui puntare per le elezioni del 2027: la sicurezza. La svolta su un tema tradizionalmente ‘ostico’ a sinistra era evidente da tempo, ma l’altra sera se ne è avuta una ulteriore conferma proprio nella città simbolo del Pd, nel corso dell’incontro ‘ Emilia-Romagna chiama Italia ’ a cui hanno partecipato il consigliere regionale Francesco Critelli, il deputato ed ex ministro della Sanità, Roberto Speranza, e il presidente della Regione, Michele de Pascale. Proprio quest’ultimo, davanti ai duecento presenti accorsi all’Hotel Savoia Regency, è stato netto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, autocritica Pd. Sferzata di de Pascale: "Dobbiamo fare di più"

Il segretario del Pd di Parma, Francesco De Vanna, commenta le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla sicurezza, evidenziando come la presidente del Consiglio abbia riconosciuto che il Governo poteva fare di più.

Michele de Pascale, leader del Pd, sottolinea l'importanza di mantenere gli amministratori lontani dalle correnti di partito, evidenziando come la neutralità e l'autonomia siano fondamentali per una gestione efficace delle istituzioni locali.

Sicurezza a Bergamo, l'autocritica del Pd: «Tema lasciato alla destra». Sui contanier per i clochard: «Non sono la soluzione»La voce è (anche) quella degli amministratori locali, alla cui porta vanno a bussare tutti quei cittadini o comitati che, a vario titolo, chiedono maggiori tutele. C’è però un problema: la ... bergamo.corriere.it

In chiusura del suo intervento, Riccardo Molinari (Lega) fa autocritica sui rapporti con chi evoca ideologie violente sconfitte dalla storia. Una stoccata a Vannacci - facebook.com facebook