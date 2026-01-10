Il segretario del Pd De Vanna | Sicurezza Meloni ammette che il Governo poteva fare di più Ora aspettiamo i fatti

Il segretario del Pd di Parma, Francesco De Vanna, commenta le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla sicurezza, evidenziando come la presidente del Consiglio abbia riconosciuto che il Governo poteva fare di più. De Vanna sottolinea l’importanza di passare dai discorsi ai fatti concreti, in un contesto in cui la sicurezza rimane una priorità per il Paese.

Il segretario del Pd di Parma Francesco De Vanna commenta le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul tema sicurezza. "Nella conferenza stampa di fine anno (ormai piegata in "inizio anno successivo") - sottolinea De Vanna - la Presidente del Consiglio afferma che i risultati.

