Michele de Pascale Pd | Amministratori fuori dalle correnti di partito

Michele de Pascale, leader del Pd, sottolinea l'importanza di mantenere gli amministratori lontani dalle correnti di partito, evidenziando come la neutralità e l'autonomia siano fondamentali per una gestione efficace delle istituzioni locali. La sua posizione si inserisce nel dibattito interno al partito sulla necessità di rinnovare il metodo di approccio alla politica amministrativa.

Bologna, 14 dicembre 2025 – Sul Pd: “Un amministratore non deve iscriversi a una corrente di partito”. Sulla sanità: “Basta parlare di difesa, miglioriamo i servizi”. E, ancora, sull’urbanistica: “Favoriamo il mercato degli affitti a canone calmierato. E l’altezza dei nuovi edifici non sia un tabù, se ha un’anima sociale”. Un anno dopo l’insediamento, il governatore Michele de Pascale rilegge dodici mesi di Emilia-Romagna. E da qui, dalla ‘sua’ Milano Marittima nota alle cronache politiche nazionali per le estati salviniane e ora avvolta da una nebbiolina gelicida, guarda al futuro in un silenzio inversamente proporzionale al clangore da Papeete. Ilrestodelcarlino.it

De Pascale alla Festa Pd di Bologna: “Grande piano sugli aeroporti, il Marconi non basta” - Romagna alla festa dell’Unità di Bologna, a sua volta per la prima volta al parco ... ilrestodelcarlino.it

Spiagge, la sinistra del Pd in rivolta: “De Pascale sbaglia: è ingiusto chiedere indennizzi per i bagnini” - Rimini, 12 ottobre 2025 – “Sugli indennizzi ai bagnini Michele de Pascale sbaglia”. ilrestodelcarlino.it

Il presidente Michele de Pascale ricorda Pellegrino Artusi - facebook.com facebook