Sicurezza a 360° | da gesti elementari a strategie globali ogni elemento è cruciale

La sicurezza resta al centro delle discussioni quotidiane, sia in tv che tra amici al bar. Dal semplice gesto di chiudere a chiave le porte, alle strategie più complesse adottate da aziende e istituzioni, tutto conta per proteggere persone e beni. La strada verso un ambiente più sicuro parte da azioni semplici, ma richiede anche piani più strutturati e globali.

di Marco Isola* La Sicurezza è un tema quotidiano nei media, nei luoghi di lavoro e nelle conversazioni al bar. Ma cosa significa davvero? Dal latino sine cura, "senza preoccupazioni", evoca uno stato di serenità che abbraccia salute fisica, benessere psicologico e armonia sociale, andando oltre la mera assenza di rischi. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la definisce come un benessere olistico (fisico, mentale e sociale) non riducibile solo all'assenza di malattia. In un mondo complesso, la Sicurezza non si riduce a protocolli rigidi o telecamere onnipresenti: è un ecosistema integrato, un puzzle che parte da gesti individuali e sfocia in una cultura condivisa, dove gli obblighi diventano istinti naturali.

