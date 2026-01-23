Sicurezza a rischio fuori dalle elementari

La sicurezza dei bambini che frequentano la scuola elementare di Fiumicino, frazione di Savignano, è costantemente a rischio. Ogni mattina, studenti e genitori devono affrontare condizioni che mettono in pericolo l'incolumità dei piccoli, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un percorso sicuro verso e dalla scuola.

Situazione di continuo pericolo per i bambini che ogni mattina si recano nella scuola elementare di Fiumicino, frazione di Savignano. La denuncia arriva da diversi genitori, tra cui Licia Negrini, che ha inviato alla Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare una lettera. "In via Gatteo a Fiumicino dove c'è la scuola elementare – spiega –, nessuno rispetta i cartelli con divieto di sosta dalle 7.45 alle 8.15. Questo crea pericolo ai bambini e agli adulti che a piedi devono raggiungere la scuola, che sanno essere protetta ma non lo è. Mio figlio ha rischiato di essere investito pur essendo sul marciapiede delimitato da paletti che però vengono ignorati dagli automobilisti che per portare i bambini a scuola si fermano di traverso sul marciapiede.

