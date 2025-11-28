Su Venere venti a 360 km h ogni giorno | tutta colpa del Sole

Su Venere, il nostro vicino di casa nel Sistema Solare, la vita non sarebbe solo un inferno per le temperature elevatissime, ma anche per il vento. Immagina raffiche costanti più potenti di un uragano di Categoria 5, con velocità che superano i 360 chilometri all’ora, che circondano il pianeta senza mai fermarsi. Sulla Terra sarebbe un’apocalisse, su Venere è la normalità quotidiana. Questo fenomeno è noto come super rotazione atmosferica: in pratica, l’atmosfera di Venere gira attorno al pianeta circa 60 volte più velocemente della sua superficie solida. Mentre il pianeta impiega ben 243 giorni terrestri per fare un giro su sé stesso, il suo cielo completa una rotazione intera in soli quattro giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

