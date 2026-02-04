Sicilia | De Luca presenta legge per emergenze climatiche dopo frana di Niscemi

De Luca ha presentato una nuova legge per affrontare le emergenze climatiche in Sicilia, dopo la frana che ha colpito Niscemi. La notte scorsa, il maltempo ha causato un cedimento importante, lasciando molti senza casa e aprendo di nuovo il dibattito sulla sicurezza del territorio. La Regione si prepara a intervenire con misure più efficaci per prevenire altri disastri simili.

**Niscemi, 25 gennaio 2026. Una frana devastante. Un’emergenza che tocca il cuore della Sicilia.** Nel pomeriggio del 25 gennaio, mentre il sole era ancora lontano e il cielo si era oscurato con un maltempo intenso, la comunità di Niscemi fu travolta. Una frana, causata da forti piogge, distrusse interi quartieri, spezzò infrastrutture e lasciò un’area devastata, con case che si affacciano sul vuoto, persone che guardano il cielo con occhi pieni di paura, ma anche di speranza. La notizia della catastrofe arrivò in tempo reale al centro della politica regionale: il presidente della Regione Sicilia, Cateno De Luca, decise di agire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La cittadina siciliana di Niscemi, colpita di recente dal ciclone Harry, si trova ora a dover gestire una nuova emergenza.

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

Argomenti discussi: De Luca: In Sicilia emergenza permanente da decenni; Salvini in volo sul Messinese, i siciliani a terra tra frane, cicloni e miliardi fantasma: scontro aperto sui fondi Fsc; Emergenza post ciclone Harry, scarichi fognari a mare a Taormina. De Luca tuona: Pronto a firmare ordinanza; Ciclone Harry a Giardini Naxos (ME), Cateno De Luca: Subito soluzioni operative per salvare la stagione turistica 2026.

Sicilia, De Luca: presentato il disegno di legge per fronteggiare l’emergenza maltempo e la frana di NiscemiI deputati regionali Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno depositato all’Assemblea Regionale Siciliana un Disegno di Legge recante Disposizioni urgenti per lo stanziamento di riso ... strettoweb.com

De Luca: Ecco perché si può utilizzare il Fsc per uscire dall’emergenzaPALERMO – È necessario fare chiarezza, con dati giuridici e contabili alla mano, sulla possibilità di utilizzare una parte delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per affrontare l’emergenza ... livesicilia.it

