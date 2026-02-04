Si aggirano per viale Gramsci con atteggiamento sospetto | fermati due pusher

Due uomini sono stati fermati dalla polizia nel pomeriggio a Pisa, in viale Gramsci. Gli agenti della Squadra Mobile li hanno notati mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nelle gallerie vicino alla stazione. Quando sono stati controllati, sono stati trovati con sostanze che potrebbero essere droga. I due sono stati portati in questura per ulteriori accertamenti.

Sono stati notati dagli agenti della Squadra Mobile di Pisa, durante i controlli in zona stazione, mentre camminavano con fare sospetto nelle gallerie di viale Gramsci.I poliziotti hanno così bloccato i due che sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per effettuare controlli più.

