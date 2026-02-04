Si abbatte la torre Viabilità rivista

Da domani cambiano le strade intorno alla rotatoria tra viale Don Minzoni, via Morelli, via della Padella e via Sanguinola. La torre verrà demolita e la viabilità sarà rivista per permettere i lavori. Gli automobilisti dovranno fare attenzione e seguire le nuove indicazioni.

Da domani la viabilità nell'area della rotatoria tra viale Don Minzoni, via Morelli, via della Padella e via Sanguinola subirà variazioni per consentire i lavori di demolizione della torre piezometrica. L'intervento prevede l'istituzione di un'area di cantiere dalle 7 del 5 febbraio che, salvo imprevisti, dovrebbe prolungarsi fino al 6 marzo, con conseguenti modifiche alla circolazione. Nel tratto della rotatoria compreso tra via della Padella e via Morelli verrà istituito eccezionalmente il doppio senso di marcia sulle corsie solitamente dirette verso Legnano. Contestualmente, sarà vietato il transito in modo totale nelle corsie del lato est della rotatoria, in direzione Olgiate Olona, con conseguente deviazione del traffico proveniente da Legnano sulle corsie del lato ovest.

