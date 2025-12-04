Il maltempo si abbatte sulla viabilità provinciale | strade bloccate per gli allagamenti

Le forti piogge che hanno colpito nelle ultime ore la zona del Barese hanno generato diversi allagamenti lungo le strade provinciali: la circolazione veicolare ha subito rallentamenti su alcune arterie fondamentali per il flusso automobilistico.Torrente esondato a BitontoLe criticità maggiori si. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il maltempo si abbatte sulla viabilità provinciale: strade bloccate per gli allagamenti

Scopri altri approfondimenti

Maltempo: in Irpinia vento abbatte alberi di grosso fusto. Segnalati anche smottamenti e allagamenti #ANSA Vai su X

ALLERTA METEO: Nuova ondata di maltempo si abbatte sull’Italia - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo a Caserta, due bambini bloccati in auto per le piogge: sottopassaggi allagati e disagi - La giornata di forte maltempo che ha investito l'intero territorio provinciale ha mostrato il suo volto più drammatico a Castel Volturno, nei pressi del Villaggio Coppola, dove due famiglie sono ... Si legge su ilmattino.it

Maltempo in Lombardia, la provinciale tra Alzate Brianza e Cantù sprofonda in una voragine di cinque metri - Nella giornata di oggi, 23 settembre, resta l'allerta arancione per rovesci anche violenti che potrebbero interessare soprattutto la Brianza, il Comasco ... Segnala milano.corriere.it

Maltempo, non è finita: collassa la strada provinciale tra Cantù e Alzate - Cantù (Como), 23 settembre 2025 – Le conseguenze del maltempo che ieri ha travolto in modo violento la provincia di Como si stano facendo sentire anche il giorno dopo. Riporta ilgiorno.it

Temporale si abbatte sulla provincia di Napoli, strade allagate e traffico in tilt - Un violento temporale si é abbattuto sulla città di Napoli e sulla provincia causando disagi e allagamenti. Si legge su msn.com