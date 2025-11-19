La rivista ’Taccuini d’arte’ si presenta alla città

‘Taccuini d’arte’ si presenta alla città. Domani alle 18.30, in galleria Parmeggiani, si terrà un incontro per scoprire il n°17 della rivista dedicata ad arte e storia del territorio di Modena e Reggio Emilia. Per l’occasione Enrico Colle (nella foto), direttore del Museo Stibbert di Firenze, condurrà una lezione dal titolo ‘Tra Gotico e Neo Gotico. Le arti decorative in Europa’, a cui seguirà lo svelamento del recente studio di Angelo Bartuccio, ‘La Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia e i falsi Marcy nel catalogo di Augusta Ghidiglia Quintavalle ’. Moderano Maria Montanari e Alessandro Gazzotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

