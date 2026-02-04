Shopping online shock | al posto dei vestiti riceve quasi un chilo di hashish

Un cliente aveva ordinato vestiti, ma al suo pacco si è trovato tra le mani quasi un chilo di hashish. La polizia ha aperto un’indagine dopo aver recuperato la sostanza nascosta nel pacco. Ora si cerca di capire da dove sia arrivato e chi abbia messo droga al suo interno.

Fa un ordine online per acquistare dei vestiti ma, all'arrivo del pacco, al posto dell'abbigliamento trova oltre 800 grammi di hashish. È quanto accaduto a una donna di 50 anni residente a Udine, che aveva effettuato un acquisto su una piattaforma di e-commerce specializzata nella compravendita.

