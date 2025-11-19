Ladri in azione ad Albanella | rubata una Fiat Panda

Ladri di nuovo in azione, ad Albanella: in via Roma, ignoti hanno rubato una Fiat Panda parcheggiata. Indagano i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili dell'ennesimo furto di auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

