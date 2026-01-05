Assalto in una stazione di servizio a Bitonto | ladri in fuga con il bottino

Un incidente si è verificato presso una stazione di servizio sulla strada provinciale 218 a Bitonto, in provincia di Bari. Un gruppo di ladri ha messo a segno una rapina, sottraendo il bottino prima di fuggire. Le autorità sono intervenute per le verifiche del caso e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Un gruppo di rapinatori ha assaltato una stazione di servizio sulla strada provinciale 218 a Bitonto, in provincia di Bari. Il colpo si è verificato nella serata di domenica 4 gennaio.Un bottino di circa 3mila euroSecondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati nell'edificio. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Assalto in una stazione di servizio a Bitonto: ladri in fuga con il bottino Leggi anche: Bornasco, l’assalto esplosivo al bancomat fallisce: ladri in fuga senza bottino Leggi anche: Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bitonto, assalto a distributore di benzina: forzata cassaforte, rubati oltre 3mila euro. Bitonto, assalto a distributore di benzina: forzata cassaforte, rubati oltre 3mila euro - Assalto nella tarda serata di oggi 4 gennaio a un distributore di benzina lungo la provinciale 218, in territorio di Bitonto,m. lagazzettadelmezzogiorno.it

Assalto armato alla stazione di servizio. La telecamera riprende la fuga dei rapinatori - Due rapinatori a bordo di uno scooter, cappuccio della felpa tirato su a coprire quasi gli occhi e pistola alla mano. quotidianodipuglia.it

Pare ci sia stato un assalto ad una stazione di servizio stasera, tra la poligonale dell'aeroporto e Bitonto. I banditi avrebbero scardinato il self service/cassaforte. Pare che l'impianto fosse in modalità self service, in quel momento. Questa la segnalazione giunta - facebook.com facebook

Prato Nevoso, stazione sciistica presa d’assalto dopo la maxi-nevicata: intervengono i carabinieri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.