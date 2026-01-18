Inter-Arsenal Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida alla pari sulla carta

Martedì sera al Meazza si disputa l'incontro tra Inter e Arsenal, una delle sfide più attese della settima giornata di Champions League. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un'analisi obiettiva di una partita considerata equilibrata sulla carta. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e qualificazione ancora da definire.

Quella in programma martedì sera al Meazza fra Inter e Arsenal è senza dubbio una delle partite della settima giornata di Champions League. Le capoliste di Serie A e Premier League si affrontano in un match clou per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Biscione ha assolutamente bisogno di un risultato positivo dato.

