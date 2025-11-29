Chiariello sul Milan | Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima Su Modric …

Ai microfoni di 'Radio CRC' il giornalista di fede napoletana Umberto Chiariello ha parlato del Milan guidato da Modric e dell'Inter di Chivu, mostrando dubbi verso le due squadre milanesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chiariello sul Milan: “Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima. Su Modric …”

Altre letture consigliate

Il giornalista scettico sui rossoneri: troppi rischi in rosa e squadra ancora da completare. Non la vede lottare fino alla fine! ? https://www.milannews24.com/chiariello-non-vede-nel-milan-una-squadra-che-puo-lottare-per-lo-scudetto-ecco-le-sue-parole/ #Mila - facebook.com Vai su Facebook

Chiariello: "Io al Milan non credo: quando fondi le tue fortune su un quarantenne sei sempre molto a rischio" Vai su X

Chiariello: "Io al Milan non credo: quando fondi le tue fortune su un quarantenne sei sempre molto a rischio" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sul Milan: "Al Milan penseremo successivamente, che il Milan ancora si deve fare, ancora ... Riporta milannews.it

Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli, non crede nel Milan di Luka Modric: parole chiare sul destino in campionato dei rossoneri - Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli, non crede nel Milan di Luka Modric: parole chiare sul destino in campionato dei rossoneri Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di ... Secondo milannews24.com

Chiariello parla così del Milan in ottica Scudetto. Per lui, i rossoneri non hanno grandi chance di vincere il tricolore: ecco perché - Per lui, i rossoneri non hanno grandi chance di vincere il tricolore: ecco perché Umberto Chiariello, giornalista notoriamente di fede napoletana, h ... milannews24.com scrive