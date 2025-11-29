Chiariello sul Milan | Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima Su Modric …

Pianetamilan.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di 'Radio CRC' il giornalista di fede napoletana Umberto Chiariello ha parlato del Milan guidato da Modric e dell'Inter di Chivu, mostrando dubbi verso le due squadre milanesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

chiariello sul milan deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima su modric 8230

© Pianetamilan.it - Chiariello sul Milan: “Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima. Su Modric …”

Altre letture consigliate

chiariello milan deve dimostrareChiariello: "Io al Milan non credo: quando fondi le tue fortune su un quarantenne sei sempre molto a rischio" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sul Milan: "Al Milan penseremo successivamente, che il Milan ancora si deve fare, ancora ... Riporta milannews.it

Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli, non crede nel Milan di Luka Modric: parole chiare sul destino in campionato dei rossoneri - Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli, non crede nel Milan di Luka Modric: parole chiare sul destino in campionato dei rossoneri Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di ... Secondo milannews24.com

chiariello milan deve dimostrareChiariello parla così del Milan in ottica Scudetto. Per lui, i rossoneri non hanno grandi chance di vincere il tricolore: ecco perché - Per lui, i rossoneri non hanno grandi chance di vincere il tricolore: ecco perché Umberto Chiariello, giornalista notoriamente di fede napoletana, h ... milannews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiariello Milan Deve Dimostrare