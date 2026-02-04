Sette nuovi appartamenti nell’ex sede delle suore Mantellate

È passato quasi un decennio da quando le Suore Mantellate hanno lasciato Casalguidi. Ora, nell’ex sede delle suore, sono stati realizzati sette nuovi appartamenti. La struttura, che un tempo ospitava le suore e le attività legate alla scuola e al servizio pastorale, si trasforma di nuovo. La ristrutturazione è stata completata e gli appartamenti sono pronti ad accogliere i primi residenti.

Sono ormai trascorsi quasi sette anni da quando le Suore Mantellate, che nei decenni precedenti si sono occupate anche di scuola e di servizio pastorale, hanno lasciato Casalguidi. E dall'ex-residenza che le ospitava sino al 2019, dovrebbe nascere nei prossimi anni un complesso edilizio con sette nuove unità immobiliari destinati all'uso di abitazioni private. Questo è se non altro quanto prevede il piano di recupero dell'immobile di via Pollacci presentato da un investitore privato. La prima versione del progetto, risalente alla prima metà dello scorso anno, era stata stoppata dagli uffici comunali per alcune questioni burocratiche legate all'idoneità della presentazione del piano da parte del proponente.

