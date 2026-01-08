Maxi incendio nell’ex Montecatini a Romano | in fiamme uffici e sette appartamenti

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nell’ex complesso Montecatini a Romano di Lombardia. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’incendio aveva già coinvolto uffici e sette appartamenti, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La situazione ha richiesto diverse ore di lavoro per contenere e domare le fiamme, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

Romano di Lombardia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un rogo già esteso. Un incendio è scoppiato giovedì sera, 8 gennaio, nell'ex Montecatini a Romano. La chiamata in centrale è arrivata pochi minuti prima delle 19,30. Le fiamme sono divampate nell'ex sito industriale dismesso non distante dalla stazione ferroviaria. L'edificio al piano terra ospita il ristopub Anvil, che non sarebbe però direttamente interessato dall'incendio. L'incendio giovedì sera, 8 gennaio Il rogo, ancora in corso, sarebbe scaturito ai piani superiori: interessato il tetto in legno e 7 appartamenti, tutti dichiarati inagibili, così come i locali adibiti a uffici.

