Prorogato per i cittadini di Farindola il servizio Seguimi gratuito

Poste Italiane prolunga gratuitamente il servizio “Seguimi” per i cittadini di Farindola fino al 31 dicembre 2026. Chi ha dovuto cambiare indirizzo a causa degli eventi catastrofici può continuare a ricevere la posta senza costi aggiuntivi. La proroga riguarda tutti i residenti del comune e mira a facilitare il trasferimento e la comunicazione durante questa fase di ricostruzione.

Prorogato per i cittadini di Farindola il servizio "Seguimi" gratuito come informa Poste Italiane.Nei comuni colpiti da eventi catastrofici esteso fino al 31 dicembre 2026 il servizio per ricevere la corrispondenza dal vecchio al nuovo indirizzo.Allo scopo di agevolare i cittadini dei comuni.

