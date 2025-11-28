Comuni restyling degli impianti sportivi | prorogato il bando Anci fino al 5 dicembre

Realizzare, riqualificare e avviare interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali. E’ lo scopo di Sport Missione Comune 2025, il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale realizzato in collaborazione con l’Anci, prorogato fino al 5 dicembre. Col bando, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per finanziare interventi quali costruzione, ampliamento, miglioramento, efficientamento energetico degli impianti sportivi; maggiori spese dovute alle variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali di costruzione; cofinanziamento alle risorse Pnrr, bandi regionali, Sport e Periferie; realizzazione di piste ciclabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

