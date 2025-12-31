Dopo 35 anni di attività serrande abbassate da Dolci Leccornie

Dopo 35 anni di attività, Dolci Leccornie chiude definitivamente le sue porte in via Tiziano Aspetti all’Arcella. Confcommercio Ascom Padova ha voluto visitare personalmente l’azienda per esprimere il proprio ringraziamento e riconoscimento per il contributo fornito alla comunità locale nel corso degli anni. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulle realtà imprenditoriali che, con impegno e passione, hanno condiviso il proprio servizio con la città.

Ha voluto andarci di persona, in via Tiziano Aspetti all'Arcella, per testimoniare il ringraziamento di Confcommercio Ascom Padova ad un'attività che, purtroppo, chiude i battenti. «Mi è sembrato doveroso - ha detto Silvia Dell'Uomo, vicepresidente vicaria di Confcommercio Padova - andare di.

